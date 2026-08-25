سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الليرة التركية

هل تبحث عن أسعار صرف ISK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة كرونا أيسلندية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة كرونا أيسلندية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.3975 TRY

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سجل أسعار صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الليرة التركية

1 ISK إلى TRYآخر 7 أيام
الأعلى0.3975
الأدنى0.3903
المتوسط0.3951
التغيير1.87%

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الليرة التركية حاليًا 0.397539 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.080% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.870% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 0.39803 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.389991 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.303%.

ISK إلى TRY مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة ISK

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 ISK = 0.01 USD

ارتفع بنسبة 0.02%

1 ISK = 0.01 EUR

لا يوجد تغيير

1 ISK = 0.01 SGD

انخفض بنسبة -0.02%

1 ISK = 0.01 CAD

ارتفع بنسبة 0.05%

1 ISK = 0.01 AUD

ارتفع بنسبة 0.09%

1 ISK = 0.01 GBP

ارتفع بنسبة 0.04%

1 ISK = 0.01 NZD

انخفض بنسبة -0.02%

1 ISK = 0.13 ZAR

انخفض بنسبة -0.27%

How to convert كرونا أيسلندية to ليرة تركية

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TRY كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert كرونا أيسلندية to ليرة تركية

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TRY كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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