سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 12.1345 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.186% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.395% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 12.167 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 11.9531 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.246%.