سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.0300846 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.140% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.391% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.030168 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.029672 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.384%.