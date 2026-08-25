سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.013836 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.128% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.077% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.0138972 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0137848 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.296%.