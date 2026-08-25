سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 0.0769338 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.431% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 0.0772266 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.076535 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.272%.