سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 0.303767 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.195% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.342% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 0.304892 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.298981 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.