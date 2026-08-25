سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 0.435141 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.025% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.546% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 0.437846 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.432657 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.137%.