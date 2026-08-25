سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى ليسوتو حاليًا 0.131772 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.128% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.234% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 0.133072 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.131772 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.382%.