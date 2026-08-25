سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 1.49189 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.042% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.959% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 1.49677 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 1.4723 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.304%.