سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدينار الكويتي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدينار الكويتي حاليًا 0.00253083 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.009% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.213% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدينار الكويتي بين أعلى مستوى 0.0025392 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0025001 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.284%.