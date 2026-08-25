سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى لجنيه جيرسي حاليًا 0.00605882 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.144% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.665% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 0.00606946 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00601269 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.182%.