سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 1.08046 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.113% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.490% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 1.08256 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 1.06443 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.