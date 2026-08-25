سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنك الغيني حاليًا 72.628 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.223% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.579% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 72.7031 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 71.4989 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.