سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى لجزر فوكلاند

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى لجزر فوكلاند حاليًا 0.00606798 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.236% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.814% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى لجزر فوكلاند بين أعلى مستوى 0.00606945 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00601269 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.185%.