سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 1.32781 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.256% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.581% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 1.32875 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 1.30578 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.318%.