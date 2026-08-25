سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

هل تبحث عن أسعار صرف ISK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة كرونا أيسلندية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة كرونا أيسلندية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.01654 BZD

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سجل أسعار صرف كرونا أيسلندية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

1 ISK إلى BZDآخر 7 أيام
الأعلى0.0165
الأدنى0.0163
المتوسط0.0165
التغيير1.60%

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة حاليًا 0.0165433 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.277% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.580% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة بين أعلى مستوى 0.0165515 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0162794 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.

ISK إلى BZD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة ISK

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 ISK = 0.01 USD

ارتفع بنسبة 0.26%

1 ISK = 0.01 EUR

ارتفع بنسبة 0.29%

1 ISK = 0.01 SGD

ارتفع بنسبة 0.25%

1 ISK = 0.01 CAD

ارتفع بنسبة 0.42%

1 ISK = 0.01 AUD

ارتفع بنسبة 0.38%

1 ISK = 0.01 GBP

ارتفع بنسبة 0.22%

1 ISK = 0.01 NZD

ارتفع بنسبة 0.29%

1 ISK = 0.13 ZAR

ارتفع بنسبة 0.10%

How to convert كرونا أيسلندية to دولار بليزي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert كرونا أيسلندية to دولار بليزي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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