سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 1.01783 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.482% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.455% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 1.01825 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.993041 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.287%.