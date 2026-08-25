سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.0115655 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.439% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.969% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.0115762 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0114466 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.291%.