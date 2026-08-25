سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 12.4845 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 3.043% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 12.4922 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 12.1109 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.434%.