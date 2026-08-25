سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي حاليًا 0.0148056 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.273% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.575% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي بين أعلى مستوى 0.0148136 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.01457 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.