سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 0.65461 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.039% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.328% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 0.656932 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.650777 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.357%.