سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 1.26521 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.382% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.180% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 1.26924 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.25952 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.