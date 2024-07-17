История обменного курса индонезийская рупия–лаосские кипы

Обменный курс индонезийская рупия/лаосские кипы сейчас составляет 1,369, отражая изменение в размере -0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.115% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/лаосские кипы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,376, и минимумом, равным 1,367, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.310% увеличение стоимости.