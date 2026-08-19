سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.000623185 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.836% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.049% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.000629793 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000611295 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.101%.