سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 1616.2 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.293% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.548% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 1635.87 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 1519.8 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.113%.