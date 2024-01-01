индонезийская рупия ганские седи История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса индонезийская рупия ганские седи. Это сводная страница индонезийская рупия (IDR) ганские седи (GHS) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные IDR и GHS за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

1 000 000 idr
911,67 ghs

Rp1,000 IDR = GH¢0,0009117 GHS

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса индонезийская рупия–ганские седи

Обменный курс индонезийская рупия/ганские седи сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.015% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/ганские седи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.310% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6640,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,06811,4641,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74462,2060,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе