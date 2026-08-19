سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 0.171335 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.024% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.630% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 0.176362 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.171165 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.175%.