История обменного курса индонезийская рупия–колумбийские песо

Обменный курс индонезийская рупия/колумбийские песо сейчас составляет 0,250, отражая изменение в размере 1.154% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.601% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,251, и минимумом, равным 0,242, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.