سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 0.0517639 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.282% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.094% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 0.0520877 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0510295 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.455%.