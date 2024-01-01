История обменного курса индонезийская рупия–чилийские песо

Обменный курс индонезийская рупия/чилийские песо сейчас составляет 0,058, отражая изменение в размере 1.769% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.732% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,058, и минимумом, равным 0,056, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.