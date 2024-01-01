История обменного курса чилийское песо–индонезийские рупии

Обменный курс чилийское песо/индонезийские рупии сейчас составляет 17,183, отражая изменение в размере -1.738% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.790% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 17,870, и минимумом, равным 17,125, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.209% уменьшение стоимости.