سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 0.159273 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.309% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.858% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 0.160896 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.159241 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.151%.