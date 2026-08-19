سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 87.0604 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 87.0643 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 87.0589 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.005%.