سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي حاليًا 0.41598 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.282% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.634% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي بين أعلى مستوى 0.41598 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.412737 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.153%.