سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 1816.63 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.478% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 1832.66 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1814.8 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.513%.