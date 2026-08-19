سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 6.17466 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.414% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.194% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 6.20525 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 6.12455 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.687%.