سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.358552 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.403% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.848% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.362915 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.355942 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.432%.