سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الأعمدة السلفادورية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الأعمدة السلفادورية حاليًا 1.34837 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.646% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الأعمدة السلفادورية بين أعلى مستوى 1.34837 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.33757 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.153%.