سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى بدولارات سورينام حاليًا 5.83773 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.413% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.042% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 5.83773 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 5.75971 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.528%.