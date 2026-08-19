سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 1.23709 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.258% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.472% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 1.23709 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.22545 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.380%.