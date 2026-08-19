سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 15.581 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.042% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 15.595 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 15.5653 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.141%.