سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.574495 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.563% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.574831 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.571045 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.189%.