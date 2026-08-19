سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.682575 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.532% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.641% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.682575 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.677037 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.311%.