سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 1.44682 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.161% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.592% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 1.45791 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.44484 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.428%.