سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 2.36247 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.287% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.613% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 2.36247 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 2.32857 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.720%.