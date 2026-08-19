سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 7.23665 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.205% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.387% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 7.26529 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 7.19776 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.266%.