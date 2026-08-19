سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 214.668 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.083% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.087% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 217.734 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 214.548 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.525%.