سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

هل تبحث عن أسعار صرف HRK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Croatian kuna السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Croatian kuna عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kn1 HRK = 0.4595 ILS

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سجل أسعار صرف Croatian kuna إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

1 HRK إلى ILSآخر 7 أيام
الأعلى0.4595
الأدنى0.4534
المتوسط0.4555
التغيير0.75%

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.459539 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.162% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.460255 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.452679 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.329%.

HRK إلى ILS مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة HRK

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 HRK = 0.15 USD

ارتفع بنسبة 0.23%

1 HRK = 0.21 CAD

ارتفع بنسبة 0.26%

1 HRK = 0.20 SGD

ارتفع بنسبة 0.12%

1 HRK = 0.13 EUR

لا يوجد تغيير

1 HRK = 0.22 AUD

ارتفع بنسبة 0.55%

1 HRK = 0.11 GBP

ارتفع بنسبة 0.03%

1 HRK = 0.26 NZD

ارتفع بنسبة 0.19%

1 HRK = 2.50 ZAR

ارتفع بنسبة 0.21%

How to convert Croatian kuna to شيكل إسرائيلي جديد

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ILS كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert Croatian kuna to شيكل إسرائيلي جديد

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ILS كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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