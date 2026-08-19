سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي حاليًا 1.17399 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.205% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.555% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي بين أعلى مستوى 1.17479 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.16579 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.173%.