سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.342234 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.345% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.502% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.34235 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.339156 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.302%.